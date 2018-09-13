Беларусь и Узбекистан поставили амбициозную цель

Беларусь и Узбекистан намерены довести двусторонний товарооборот до 1 млрд долларов, сообщает пресс-служба узбекского президента по итогам переговоров Александра Лукашенко и Шавката Мирзиёева 13 сентября в резиденции «Куксарой».

«В результате прошлых встреч Шавката Мирзиёева и Александра Лукашенко, их решительного стремления к плодотворному сотрудничеству узбекско-белорусские отношения приобрели активную динамику по всем направлениям», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Беларусь и Узбекистан реализуют совместные проекты в таких сферах, как машиностроение, фармацевтика, легкая и пищевая промышленность, сельское хозяйство, туризм и другие, а также укрепляют связи между деловыми кругами и ведущими предприятиями двух стран.

На переговорах состоялся «обмен мнениями о перспективах развития торгово-экономического, инвестиционного, транспортно-коммуникационного и культурно-гуманитарного сотрудничества».

Главы государств заявили о заинтересованности в расширении двустороннего сотрудничества, наличии для этого необходимых интеллектуальных, технологических и трудовых ресурсов.

В ходе переговоров в расширенном составе заместители премьер-министров, министры и руководители регионов предложили перспективные проекты сотрудничества.

Достигнута договоренность о налаживании «широких межрегиональных связей», в частности о развитии кооперации в машиностроении, текстильной, пищевой промышленности, животноводстве, переработке плодоовощной продукции, фармацевтике, выпуске строительных материалов и других отраслях. Отмечалась необходимость организации совместных предприятий и поставки их продукции в третьи страны.

Рассмотрен также вопрос сотрудничества при реализации проекта строительства атомной электростанции в Узбекистане.

По информации пресс-службы, после «плодотворных переговоров» состоялась церемония подписания двусторонних документов. В частности, главы государств подписали совместное заявление.

В целом в ходе визита подписано 19 документов по приоритетным направлениям партнерства. Особо важное значение среди них имеет межправительственный договор о социально-экономическом сотрудничестве на 2019—2023 годы и программа по его реализации, сообщает пресс-служба.

На совместном бизнес-форуме, прошедшем 12 сентября, заключены новые контракты и соглашения более чем на 230 млн долларов.

Лукашенко прибыл с официальным визитом в Узбекистан накануне, 12 сентября.