Состоялась жеребьевка Матча Кубка Дэвиса Россия — Беларусь

В Москве прошла жеребьевка матча первой региональной группы Кубка Дэвиса, в котором встретятся сборные России и Беларуси.

DAVIS CUP BY BNP PARIBAS. РОССИЯ - БЕЛАРУСЬ. ИТОГИ ЖЕРЕБЬЁВКИ

Только что состоялась жеребьёвка на матч между командами России и Беларуси. Как вам результаты? Ваши ставки на встречу? #tennisby #belarustennis #DavisCup #RUSBLR pic.twitter.com/mNkpzI3xG5 — BY.TENNIS (@belarustennis) 13 сентября 2018 г.

Поединок начнется 14 сентября встречей Карена Хачанова и Егора Герасимова. В этот же день на корт выйдут Даниил Медведев и Илья Ивашко.

В субботу ракетки скрестят пары: Евгений Донской/Андрей Рублев — Максим Мирный/Андрей Василевский. После чего ожидаются две «одиночки»:

Карен Хачанов — Илья Ивашко;

Даниил Медведев — Егор Герасимов.

Проигравший в этом матче в октябре будет играть со сборной Словакии за сохранение прописки в I группе Евро-Африканской зоны, а победитель сохранит место в этой группе и сезон-2019 начнет сразу с первого раунда.

В рейтинге Кубка Дэвиса Беларусь занимает 32-е место, Россия — 23-е.