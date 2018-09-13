Состоялась жеребьевка Матча Кубка Дэвиса Россия — Беларусь
В Москве прошла жеребьевка матча первой региональной группы Кубка Дэвиса, в котором встретятся сборные России и Беларуси.
Поединок начнется 14 сентября встречей Карена Хачанова и Егора Герасимова. В этот же день на корт выйдут Даниил Медведев и Илья Ивашко.
В субботу ракетки скрестят пары: Евгений Донской/Андрей Рублев — Максим Мирный/Андрей Василевский. После чего ожидаются две «одиночки»:
- Карен Хачанов — Илья Ивашко;
- Даниил Медведев — Егор Герасимов.
Проигравший в этом матче в октябре будет играть со сборной Словакии за сохранение прописки в I группе Евро-Африканской зоны, а победитель сохранит место в этой группе и сезон-2019 начнет сразу с первого раунда.
В рейтинге Кубка Дэвиса Беларусь занимает 32-е место, Россия — 23-е.
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