Состоялась жеребьевка Матча Кубка Дэвиса Россия — Беларусь

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В Москве прошла жеребьевка матча первой региональной группы Кубка Дэвиса, в котором встретятся сборные России и Беларуси.

 

 

Поединок начнется 14 сентября встречей Карена Хачанова и Егора Герасимова. В этот же день на корт выйдут Даниил Медведев и Илья Ивашко.

В субботу ракетки скрестят пары: Евгений Донской/Андрей Рублев — Максим Мирный/Андрей Василевский. После чего ожидаются две «одиночки»:

  • Карен Хачанов — Илья Ивашко;
  • Даниил Медведев — Егор Герасимов.

Проигравший в этом матче в октябре будет играть со сборной Словакии за сохранение прописки в I группе Евро-Африканской зоны, а победитель сохранит место в этой группе и сезон-2019 начнет сразу с первого раунда.

В рейтинге Кубка Дэвиса Беларусь занимает 32-е место, Россия — 23-е.

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Тэги: Кубок Дэвиса Персона: Даниил Медведев Илья Ивашко Евгений Донской Андрей Рублев Максим Мирный Андрей Василевский Карен Хачанов Егор Герасимов Город: Москва

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