«Сидит на балконе восьмого этажа, свесив ноги». Милиция предотвратила самоубийство аспирантки

В четверг, 13 сентября, сотрудники милиции предотвратили попытку самоубийства молодой женщины, которая учится в аспирантуре одного из столичных вузов.

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Как сообщили в ГУВД, к замначальника ГОМ №1 Фрунзенского района Алексею Жигалову обратилась женщина, сообщившая, что в доме неподалеку девушка собирается совершить суицид — девушка сидела на балконе восьмого этажа, свесив ноги.

Прибыв с коллегой — оперуполномоченным отделения угро Дмитрием Котом — на место Жигалов под видом прохожего стал разговаривать с женщиной (коллега отправился в квартиру).

Пока шла беседа, подоспели спасатели и «скорая».

Мать 29-летней девушки сообщила правоохранителям, что дочь решила свести счеты с жизнью из-за неразделенной любви. Выяснилось, что семья благополучная, дочь является аспиранткой одного из столичных вузов. Замначальника вместе с матерью прошел в комнату, где находился балкон и отчаявшаяся девушка, чтобы продолжить беседу. Дмитрий в это время также находился в квартире, но девушка его не видела.

В какой-то момент стало понятно, что уговорить ее не получится — милиционер подбежал к ней как раз в тот момент, когда она оттолкнулась руками, и успел схватить за талию, тем самым предотвратив падение с высоты.

Девушка стала вырываться и просить дать ей умереть. На помощь подбежал Дмитрий. Вдвоем они вытащили девушку с балкона и передали медикам.