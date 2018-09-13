Как заработать на трейдинге и майнинге. В Минске пройдет крупная конференция по криптовалютам
Вторая масштабная конференция
Главные темы конференции:
- Полугодовые итоги действия декрета «О развитии цифровой экономики»;
- Особенности юрисдикции Беларуси для блокчейн-разработок, майнинга, инвестирования в криптовалюты;
- Изменения в законодательстве и политика в отношении зарубежных IT-компаний.
- Дополнительно, спикеры обсудят тенденции крипторынка и токенизации, сделают профессиональные прогнозы, а также обсудят новости, тренды и перспективы ICO-кампаний в Беларуси.
Среди прочих, там выступят:
- Игорь Порох, аналитик, трейдер в iTuber (Украина). «Основы криптотрейдинга за 30 минут: от инвестирования до первой прибыли»;
- Герберт Шопник, менеджер по работе с ключевыми заказчиками и партнерами Bitfury (Россия). «Использование блокчейн-технологий в государственном и коммерческом секторах экономики»;
- Александр Петраковский, совладелец и CEO Bittech.vc (Россия). «Сколько реально зарабатывают на майнинге? Видеокарты или ASIC? Разбор конкретных кейсов»;
- Артур Кузьмовский, старший партнер в Thompson&Stein (Польша). «Процедуры AML (борьба с отмыванием денег) и KYC (проверка клиента на благонадежность)»;
- Антон Куличкин, член ассоциации белорусских бизнес-ангелов Angels Band (Беларусь), Валентина Дрофа, гендиректор ICOPR Agency (Россия), Александр Беспалов, гендиректор BeEasy (Россия). «Привлечение инвестиций в рынок блокчейн-технологий Беларуси».
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Актуальные курсы основных криптовалют:
Вероятно, этот рост — всего лишь коррекция нисходящего тренда. После ее завершения, ждем краткосрочного снижения курсов. Мы подготовили подробную инструкцию по покупке криптовалют.
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