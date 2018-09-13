Как заработать на трейдинге и майнинге. В Минске пройдет крупная конференция по криптовалютам

Актуальные курсы основных криптовалют: BTC — 6 481 долларов (+3% за сутки),

ETH — 204 (+17,6%),

XRP — 0,28 (+7,3%),

EOS — 5,3 (+9,6%),

XLM — 0,2 (+7,8%),

LTC — 54,4 (+11,2%). Вероятно, этот рост — всего лишь коррекция нисходящего тренда. После ее завершения, ждем краткосрочного снижения курсов. Мы подготовили подробную инструкцию по покупке криптовалют.