Как заработать на трейдинге и майнинге. В Минске пройдет крупная конференция по криптовалютам

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Вторая масштабная конференция Blockchain & Bitcoin Belarus от компании Smile-Expo пройдет в минском отеле DoubleTree by Hilton 10 октября с 10 до 18 часов. В ней примут участие около двух десятков экспертов из четырех стран.

 

Главные темы конференции:

  • Полугодовые итоги действия декрета «О развитии цифровой экономики»;
  • Особенности юрисдикции Беларуси для блокчейн-разработок, майнинга, инвестирования в криптовалюты;
  • Изменения в законодательстве и политика в отношении зарубежных IT-компаний.
  • Дополнительно, спикеры обсудят тенденции крипторынка и токенизации, сделают профессиональные прогнозы, а также обсудят новости, тренды и перспективы ICO-кампаний в Беларуси.

 

Среди прочих, там выступят:

  • Игорь Порох, аналитик, трейдер в iTuber (Украина). «Основы криптотрейдинга за 30 минут: от инвестирования до первой прибыли»;
  • Герберт Шопник, менеджер по работе с ключевыми заказчиками и партнерами Bitfury (Россия). «Использование блокчейн-технологий в государственном и коммерческом секторах экономики»;
  • Александр Петраковский, совладелец и CEO Bittech.vc (Россия). «Сколько реально зарабатывают на майнинге? Видеокарты или ASIC? Разбор конкретных кейсов»;
  • Артур Кузьмовский, старший партнер в Thompson&Stein (Польша). «Процедуры AML (борьба с отмыванием денег) и KYC (проверка клиента на благонадежность)»;
  • Антон Куличкин, член ассоциации белорусских бизнес-ангелов Angels Band (Беларусь), Валентина Дрофа, гендиректор ICOPR Agency (Россия), Александр Беспалов, гендиректор BeEasy (Россия). «Привлечение инвестиций в рынок блокчейн-технологий Беларуси».

Актуальные курсы основных криптовалют:

  • BTC — 6 481 долларов (+3% за сутки),
  • ETH — 204 (+17,6%),
  • XRP — 0,28 (+7,3%),
  • EOS — 5,3 (+9,6%),
  • XLM — 0,2 (+7,8%),
  • LTC — 54,4 (+11,2%).

Вероятно, этот рост — всего лишь коррекция нисходящего тренда. После ее завершения, ждем краткосрочного снижения курсов. Мы подготовили подробную инструкцию по покупке криптовалют.

Сюжет: Криптовалюта

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Тэги: блокчейн криптовалюты майнинг биткоин ICO Smile-Expo Город: Минск

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