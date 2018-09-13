На обслуживание госдолга потрачено почти 12% от всех расходов бюджета

По информации Комитета госконтроля, за январь-июнь этого года на обслуживание государственного долга в первом полугодии 2018 года из бюджета потрачено более 1 млрд рублей.

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Размеры внутреннего и внешнего государственного долга на начало июля текущего года находились в пределах лимитов (10 млрд рублей и 19,6 млрд долларов соответственно), установленных бюджетом на 2018 год.

«Расходы республиканского бюджета по обслуживанию госдолга в первом полугодии 2018 года составили 1.042,5 млн рублей, или 11,9% расходов республиканского бюджета за указанный период», — говорится в аналитической информации Комитета госконтроля, посвященной исполнению бюджета в первом полугодии.

Ранее Комитет госконтроля неоднократно акцентировал внимание на большой долговой нагрузке на бюджет. Так, заместитель председателя КГК Александр Курлыпо, выступая в Палате представителей в июне этого года, подчеркнул, что «расходы по обслуживанию госдолга постоянно увеличиваются, тяжким бременем ложатся на республиканский бюджет».

Он обратил внимание, что за последние три года доля расходов республиканского бюджета, направляемая на обслуживание госдолга, увеличилась с 8,7% до 11%.

В 2017-м, отметил Курлыпо, на обслуживание госдолга было направлено около 2 млрд рублей, «что существенно выше ассигнований, выделяемых суммарно из бюджета на здравоохранение и образование (1,6 млрд рублей)».

«Очевидно, что стоимость обслуживание долга слишком обременительная для республиканского бюджета. Для преодоления негативной тенденции по наращиванию госдолга принята, как известно, cтратегия по управлению госдолгом на 2015—2020 годы. Однако, к сожалению, приходится констатировать, что в 2017 году не все ее установки соблюдались», — подчеркнул заместитель председателя Комитета госконтроля.

По данным КГК, в стратегии (документ не публиковался. — БелаПАН.) размер привлечения госзаймов ограничен уровнем не более 50% от суммы погашения госдолга. А в 2017 году «было заимствовано почти в 1,5 раза больше от уровня, утвержденного стратегией», констатировал Александр Курлыпо.