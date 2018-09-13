«Транснефть» обещает Беларуси в 2019 году 18 млн тонн нефти

По словам вице-президента ПАО «Транснефть» Сергея Андронова, компания планирует отгрузить в Беларусь в следующем году 18 млн тонн нефти.

Фото с сайта nftn.ru

Как заявил он журналистам в кулуарах Восточного экономического форума, поставки «черного золота» из России в Беларусь по трубопроводу планируется сохранить на уровне текущего года в объеме 18 млн тонн.

По словам топ-менеджера, поставки нефтепродуктов по трубопроводу в 2018 году ожидаются на уровне 140 тыс. тонн, а в заявке на 2019 год указано 180 тыс. тонн, пишет energybase.ru .

По словам вице-премьера белорусского правительства Игоря Ляшенко, «мы настаиваем на сохранении традиционно сложившихся объемов [нефти]. Никаких резкостей, нам нужна стабильность».

Ранее министр энергетики РФ Александр Новак заявлял, что экспорт российских нефтепродуктов в Беларусь не является экономически целесообразным.

В середине августа первый вице-премьер Василий Матюшевский сообщил журналистам, что белорусские власти ведут с Россией переговоры по нефтяным вопросам. «Переговоры идут на уровне вице-премьеров, которые курируют эту тему. Достаточно глубокие переговоры», — отмечал Матюшевский, комментируя информацию в СМИ об ограничении поставок российских нефтепродуктов.

При этом он выражал надежду, что вице-премьеры Беларуси и России, которые участвуют в нефтяных переговорах, в ближайшее время «найдут решение всех непростых вопросов».