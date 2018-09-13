Наталью Поклонскую лишили важного поста в Госдуме

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Комитет Госдумы по регламенту объединил комиссию по контролю за доходами с комиссией по этике.

Из-за объединения без поста руководителя комиссии по контролю за достоверностью сведений о доходах и имуществе депутатов осталась Наталья Поклонская, которая вопреки решению фракции «Единая Россия» проголосовала против законопроекта о пенсионной реформе, сообщает «Дождь».

Вопрос о пересмотре деятельности этих комиссий отрабатывался с начала 2018 года — они были созданы искусственно, а документы, которые поступают в Госдуму, рассматривают обе комиссии.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин инициативу поддержал, на следующей неделе все фракции должны предоставить свои кандидатуры на пост руководителя комиссии и заместителя.

Наталью Поклонскую хотят снять с поста зампреда комитета Госдумы

В Госдуме Поклонская занимала две должности — зампредседателя комитета по безопасности и противодействию коррупции и главы комиссии по контролю за достоверностью сведений о доходах депутатов. ​​Руководство фракции «Единая Россия» планирует отстранить ее и от оставшейся должности.

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Тэги: госдума РФ Единая Россия пенсионная реформа Персона: Наталья Поклонская Город: Москва

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