Лукашенко и Мирзиёев обменялись книгами

Президенты Беларуси и Узбекистана Александр Лукашенко и Шавкат Мирзиёев по окончанию переговоров, прошедших сегодня в Ташкенте, обменялись символическими подарками.

Фото пресс-службы президента Беларуси

Лукашенко подарил своему коллеге книгу «Беларусь и мусульманский мир», а Мирзиёев вручил белорусскому лидеру сборник стихов Якуба Коласа в переводе на узбекский язык.

Ранее на переговорах Мирзиёев отмечал, что в Узбекистане с большим уважением относятся к Якубу Коласу и хранят память о нем. Колас жил в Ташкенте в эвакуации во время войны — с 14 августа 1941 года по 1 ноября 1943 года.

Здесь он продолжал активно работать — писал стихи (сборник «Ташкенцкая торба»), статьи для местных газет, руководил Академией наук БССР, деятельность которой была возобновлена в Ташкенте.

Память о ташкентском периоде Якуба Коласа в столице Узбекистана увековечена в мемориальной доске на доме № 88 по проспекту Мустакиллик, где жил и работал народный поэт, а в апреле этого года у здания Государственного музея искусств Узбекистана был установлен бюст Коласа.