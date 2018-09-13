Бывший глава Минлесхоза Амельянович устроился топ-менеджером на «Амкодор»

Уволенный Александром Лукашенко с поста министра лесного хозяйства Михаил Амельянович с недавнего времени трудится на ОАО «Амкодор».

Как указано на сайте компании, экс-чиновник занимает должность заместителя генерального директора по производству и качеству. Некоторое время эта должность была вакантна.

Министр был снят с должности за «непринятие действенных мер по борьбе с коррупцией», а также «экономические правонарушения в подведомственных организациях».