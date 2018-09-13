Бывший глава Минлесхоза Амельянович устроился топ-менеджером на «Амкодор»
Уволенный Александром Лукашенко с поста министра лесного хозяйства Михаил Амельянович с недавнего времени трудится на ОАО «Амкодор».
Как указано на сайте компании, экс-чиновник занимает должность заместителя генерального директора по производству и качеству. Некоторое время эта должность была вакантна.
Министр был снят с должности за «непринятие действенных мер по борьбе с коррупцией», а также «экономические правонарушения в подведомственных организациях».
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