«Евровидение-2019» пройдет в Тель-Авиве

Конкурс песни «Евровидение», который в 2019 году принимает Израиль, пройдет в Тель-Авиве на площадке международного выставочного центра Expo Tel Aviv. Полуфиналы состоятся 14 и 16 мая, финал — 18 мая.

На проведение конкурса также претендовали Иерусалим и Эйлат, однако, как отметил исполнительный директор EBU Юн Ула Санн, после тщательного изучения всех возможных вариантов было решено, что именно Тель-Авив лучше всего подходит для «крупнейшего в мире концерта живой музыки».

Тель-Авив — второй по величине город Израиля. Расположен на берегу Средиземного моря. Здесь живет более 430 тысяч человек.

Израиль в третий раз принимает «Евровидение». В 1979 и 1999 годах конкурс проходил в Иерусалиме.