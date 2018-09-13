«Евровидение-2019» пройдет в Тель-Авиве
Конкурс песни «Евровидение», который в 2019 году принимает Израиль, пройдет в Тель-Авиве на площадке международного выставочного центра Expo Tel Aviv. Полуфиналы состоятся 14 и 16 мая, финал — 18 мая.
На проведение конкурса также претендовали Иерусалим и Эйлат, однако, как
Тель-Авив — второй по величине город Израиля. Расположен на берегу Средиземного моря. Здесь живет более 430 тысяч человек.
Израиль в третий раз принимает «Евровидение». В 1979 и 1999 годах конкурс проходил в Иерусалиме.
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