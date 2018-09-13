Директор гродненской турфирмы присвоила деньги клиентов

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Гродненский межрайонный отдел Следственного комитета расследует уголовное дело в отношении жительницы Гродно 1987 года рождения. Ее обвиняют в присвоении и растрате 25,5 тыс. рублей клиентов.

С июня по июль 2018 года, работая директором ООО «На чемоданах», задержанная оформила договоры оказания туристических услуг с пятью жителями Гродно, сообщили в УСК по Гродненской области. Получив от них денежные средства, она присвоила их и растратила. Проверяется версия об увлечении женщины ставками в букмекерских конторах.

Милиция ищет других граждан, которые могли пострадать от действий задержанной. Обращаться можно по телефонам: +37515-724-108 (724-040) или 102.

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Тэги: На чемоданах турфирма уголовное дело Город: Гродно

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