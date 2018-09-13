15 сентября в центре Минска будет ограничено движение транспорта в связи с байкерским праздником

/ Общество
Просмотров: 302 Комментариев: 0

H.O.G. Rally Minsk 2018 — слет владельцев и любителей мотоциклов Harley Davidson — пройдет 15 сентября в Минске. Центральной станет плоащдка у Дворца спорта на проспекте Независимости.

В этой связи временно будет ограничено движение транспорта на некоторых улицах, сообщае УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Так, с 23:00 14 сентября до 02:00 15 сентября будет ограничено движение транспорта по проспекту Победителей на участке от проспекта Независимости до проспекта Машерова.

Ограничено движение также будет по маршруту следования колонны байкеров (около пяти тысяч человек) от Кургана Славы ко Дворцу спорта (пр. Независимости — ул. Ленина — пр. Победителей), Старт колонны запланирован на 12:00. По мере прохождения колонны движение транспортных средств будет возобновляться.

С 13:30 до 13:50 и с 17:15 до 17:35 в связи с проведением дрифт-шоу будет ограничено движение транспорта по проспекте Победителей на участке от проспекта Независимости до проспекта Машерова.

Оставьте комментарий (0)
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: H.O.G. Rally Minsk Город: Минск

Другие материалы на эту тему:

Закрытие мотосезона. Виктор Лукашенко с сыновьями, Шуневич и саперы

Закрытие мотосезона. Виктор Лукашенко с сыновьями, Шуневич и саперы

Вместе с байкерами Виктор Лукашенко на Harley-Davidson открыл мотосезон

Вместе с байкерами Виктор Лукашенко на Harley-Davidson открыл мотосезон

«Александр Лукашенко — с 13 лет заядлый мотоциклист»

«Александр Лукашенко — с 13 лет заядлый мотоциклист»

Обсудим?

Правила форума Форум Все комментарии в ленте