Россия запретила импорт продукции белорусской птицефабрики из-за декоквината

/ Экономика
Просмотров: 786 Комментариев: 0

Россельхознадзор ввел временные ограничения на поставки в Россию продукции ОАО «Птицефабрика "Рассвет"» (Гомельский район).

В продуктах предприятия снова были обнаружены нарушения ветеринарно-санитарных требований ЕАЭС и России, сообщается на официальном сайте надзорного органа. В начале месяца в отношении гомельского ОАО был введен режим усиленного контроля. 

Свое решение ведомство объяснило повторным выявлением остатков кокцидиостатиков (декоквината) в мясе птицы производства птицефабрики.

Ограничительные меры начнут действовать 14 сентября.

На особый контроль ведомство взяло продукцию еще четырех производителей:

  • Витебской бройлерной птицефабрики (сальмонеллы в мясе птицы),
  • городокского производственного цеха ОАО «Молоко» (превышение массовой доли бензойной кислоты в твороге),
  • ООО «ЭкспортАльфаГрупп» (кишечная палочка в говядине),
  • филиал по производству сыров Рогачевского МКК (превышение массы натамицина на единицу площади поверхности сыра).

Оставьте комментарий (0)
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: Россельхознадзор Беларусь-Россия птицефабрика мясная продукция Город: Гомель

Другие материалы на эту тему:

Российские стратеги нарисовали сценарий поглощения Беларуси

Российские стратеги нарисовали сценарий поглощения Беларуси

Сколько Беларусь заработала на секретной нефтяной схеме

Сколько Беларусь заработала на секретной нефтяной схеме

Российские СМИ покусывают Лукашенко. Чем вызваны атаки, есть ли порох на ответ?

Российские СМИ покусывают Лукашенко. Чем вызваны атаки, есть ли порох на ответ?

Налоговый маневр в России ударит по белорусским НПЗ

Налоговый маневр в России ударит по белорусским НПЗ

Обсудим?

Правила форума Форум Все комментарии в ленте