Россия запретила импорт продукции белорусской птицефабрики из-за декоквината

Россельхознадзор ввел временные ограничения на поставки в Россию продукции ОАО «Птицефабрика "Рассвет"» (Гомельский район).

В продуктах предприятия снова были обнаружены нарушения ветеринарно-санитарных требований ЕАЭС и России, сообщается на официальном сайте надзорного органа. В начале месяца в отношении гомельского ОАО был введен режим усиленного контроля.

Свое решение ведомство объяснило повторным выявлением остатков кокцидиостатиков (декоквината) в мясе птицы производства птицефабрики.

Ограничительные меры начнут действовать 14 сентября.

На особый контроль ведомство взяло продукцию еще четырех производителей:

Витебской бройлерной птицефабрики (сальмонеллы в мясе птицы),

городокского производственного цеха ОАО «Молоко» (превышение массовой доли бензойной кислоты в твороге),

ООО «ЭкспортАльфаГрупп» (кишечная палочка в говядине),