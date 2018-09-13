Россия запретила импорт продукции белорусской птицефабрики из-за декоквината
Россельхознадзор ввел временные ограничения на поставки в Россию продукции ОАО «Птицефабрика "Рассвет"» (Гомельский район).
В продуктах предприятия снова были обнаружены нарушения ветеринарно-санитарных требований ЕАЭС и России,
Свое решение ведомство объяснило повторным выявлением остатков кокцидиостатиков (декоквината) в мясе птицы производства птицефабрики.
Ограничительные меры начнут действовать 14 сентября.
На особый контроль ведомство взяло продукцию еще четырех производителей:
- Витебской бройлерной птицефабрики (сальмонеллы в мясе птицы),
- городокского производственного цеха ОАО «Молоко» (превышение массовой доли бензойной кислоты в твороге),
- ООО «ЭкспортАльфаГрупп» (кишечная палочка в говядине),
- филиал по производству сыров Рогачевского МКК (превышение массы натамицина на единицу площади поверхности сыра).
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