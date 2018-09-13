В Харькове убили ветерана войны на Донбассе
Сотрудники Службы безопасности Украины смертельно ранили бывшего военнослужащего Национальной гвардии, ветерана АТО.
Мужчину застрелили во время проведения сотрудниками СБУ следственных действий по факту вымогательства группой лиц 50 тысяч долларов у частной фирмы, сообщает харьковский ресурс
Во время задержания один из предполагаемых нарушителей попытался достать гранату, после чего правоохранителям пришлось применить табельное оружие. Раненого в состоянии клинической смерти доставили в больницу, где он скончался.
Погибшим оказался харьковчанин 1995 года рождения, который возглавлял организацию ветеранов АТО в одном из районов Харькова.
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