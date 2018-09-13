В Харькове убили ветерана войны на Донбассе

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Сотрудники Службы безопасности Украины смертельно ранили бывшего военнослужащего Национальной гвардии, ветерана АТО.

Мужчину застрелили во время проведения сотрудниками СБУ следственных действий по факту вымогательства группой лиц 50 тысяч долларов у частной фирмы, сообщает харьковский ресурс News Room.

Во время задержания один из предполагаемых нарушителей попытался достать гранату, после чего правоохранителям пришлось применить табельное оружие. Раненого в состоянии клинической смерти доставили в больницу, где он скончался.

Погибшим оказался харьковчанин 1995 года рождения, который возглавлял организацию ветеранов АТО в одном из районов Харькова.

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Тэги: стрельба СБУ Нацгвардия АТО война на Донбассе Город: Харьков

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