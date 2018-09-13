Отрезало ступню, затянуло под вагон. В Николаеве трамвай насмерть задавил пенсионерку

Колесами трамвая погибшей отрезало ступню, а ее саму затянуло под вагон и протащило около семи метров.

Инцидент с трамваем маршрута № 6 произошел на улице Сенной, сообщает местное издание Novosti-n.org .

Пожилая женщина с сумками неожиданно вышла справа налево по ходу движения трамвая. Водитель применил экстренное торможение, однако вагон все же сбил старушку.

На место инцидента прибыли спасатели, которые достали тело погибшей из-под вагона трамвая.