Белорусские баскетболисты проиграли датчанам в отборе на ЧЕ

Стартовый тур предварительной квалификации чемпионата Европы—2021 прошел в Минске. Сборная Беларуси сыграла с датской со счетом 94:98.

После трех четвертей белорусы вели в счете — 59:47, но растеряли преимущество. После четырех четвертей счет в матче равный — 70:70. Соперники выясняли сильнейшего в овертайме.

В нашей группе три команды — Беларуси, Дании и Швеции. Путевку в следующий раунд получит лишь одна из них.

Мужская сборная Беларуси еще не выступала на Олимпийских играх и в финальных турнирах чемпионатов мира и Европы. Женская сборная дважды выступала на Олимпиадах: в 2008 (6 место) и 2016 (9) годах, дважды — на Чемпионатах мира: в 2010 (4) и 2014 (10) и шесть раз — на Чемпионатах Европы: в 2007 (3), 2009 (4), 2011 (9), 2013 (5), 2015 (4), 2017 (15).