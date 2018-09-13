ООН заявила о тайных задержаниях и пытках в Крыму

Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине заявила, что российские власти продолжают практику тайных задержаний и пыток в тюрьмах.

За период с 13 сентября 2017 по 30 июня 2018 года было в Крыму задокументировано 11 случаев незаконных задержаний, когда людей удерживали без связей с внешним миром, передает Radio Svoboda .

По данным ООН, задержанных содержат в нечеловеческих условиях. В частности, из-за переполненности камер они вынуждены спать по очереди, иногда им отказывали в пище и медицинской помощи.

По меньшей мере семеро из задержанных заявили о пытках со стороны российских силовиков.

Кроме того, в отчете сообщается о 13 случаях незаконного этапирования из Крыма в Россию украинских граждан.

Председатель мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Фиона Фрейзер призвала Россию вернуть задержанных крымчан, которых незаконно этапировали, и прекратить практику такого вывоза.