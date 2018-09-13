Украина перебрасывает сотни спецназовцев на Азовское и Черное моря

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Госпогранслужба Украины усилит патрулирование в акватории Азовского и Черного морей, отправив около 270 спецназовцев.

«Наращиваем усилия по морскому спецназу, а это — около 270 человек, которые будут нести службу в подразделениях по акватории Азовского и Черного морей», — заявил председатель Госпогранслужбы Украины Петр Цигикал.

По его словам, до конца года количество личного состава спецназа Госпогранслужбы будет увеличено до 1 000 человек, которые будут нести службу по всему периметру страны.

Напомним, на фоне российских провокаций в Азовском море Вооруженные силы Украины усиливают свои позиции на этом направлении.

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Тэги: Украина-Россия Азовское море морской спецназ Персона: Петр Цигикал

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