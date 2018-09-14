Александр Лукашенко поздравил белорусских чемпионок мира по современному пятиборью Анастасию Прокопенко и Ирину Просенцову.

Ирина Просенцова и Анастасия Прокопенко. Фото UIPM

«Золотая медаль Анастасии в личном олимпийском виде программы и ваша совместная победа в эстафете подтверждают высокий уровень отечественной школы современного пятиборья. Вы — молодцы! Как и многочисленные белорусские болельщики, надеюсь, что наши представители этого вида спорта так же ярко и успешно выступят на Олимпиаде в Токио в 2020 году», — говорится поздравлении , которое приводит пресс-служба главы государства.

На чемпионате мира по современному пятиборью, который проходит в Мехико, 13 сентября Прокопенко завоевала золото в индивидуальной дисциплине, а затем она и Просенцова выиграли эстафету.