Мария Василевич подарит участницам «Мисс мира-2018» необычные сувениры

На конкурсе красоты «Мисс мира-2018», финал которого пройдет 8 декабря в китайском городе Санья, представительница Беларуси Мария Василевич подарит другим участницам необычные сувениры — их изготовят белорусские дети с особенностями развития.

Тем самым «Мисс Беларусь-2018» хочет привлечь внимание к проблеме самореализации и социальной интеграции людей с инвалидностью.

13 сентября Мария Василевич посетила Каменскую государственную вспомогательную школу-интернат область в деревне Слободка Бобруйского района. Школа занимается обучением детей с интеллектуальной недостаточностью.

Вместе с ребятами Мария Василевич сшила брошки-сердечки, которые как символ любви и добра подарит участницам конкурса «Мисс мира-2018».

«Все воспитанники школы-интерната замечательные. Они трудолюбивые, любят жизнь и готовы дарить окружающим людям эти замечательные чувства. Нам надо успеть сделать 116 сердечек до начала ноября, когда я улечу в Китай. Надеюсь, успеем. Ребята очень ответственно подошли к заданию, стараются сделать особенное сердечко для каждой участницы, пытаются подобрать различные цвета и, возможно, как-то связать их с флагом», — рассказала Мария Василевич.

Воспитанники школы-интерната и сами не остались без подарков. Мария вручила им вкусные гостинцы, сообщает пресс-служба Национальной школы красоты.

Фото Алексея Иванченко / Национальная школа красоты