Доллар продолжает сильно падать на открытии последних на неделе торгов

На открытии последних на этой неделе торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже существенно сдает позиции американская валюта.

Так, доллар теряет 0,0121 пункта и торгуется на уровне 2,1407 белорусского рубля.

Падает утром в пятницу и российская валюта. Минус составляет 0,0002 пункта — 3,1369 белорусского рубля за 100 российских.

А вот евро растет. Плюс составляет 0,0071 пункта — 2,5080 белорусского рубля.

Напомним, по итогам торгов на БВФБ в четверг, 13 сентября, евро потерял 0,0119 пункта (0,47%) — 2,5009 белорусского рубля, а доллар 0,0153 пункта (0,71%) — 2,1528 белорусского рубля.