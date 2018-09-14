2018 год может стать самым успешным по объему инвестиций ЕБРР в Беларуси

Этот год может стать самым успешным по объему инвестиций Европейского банка реконструкции и развития в экономику Беларуси, заявил 14 сентября журналистам в Минске глава представительства ЕБРР Алекс Пивоварский.

«С начала года банк подписал в Беларуси 16 проектов примерно на 230 млн евро или порядка 270 млн долларов. Таким образом, на конец года наш портфель текущих проектов в Беларуси вырастет не менее чем на 200 млн евро и составит около 650—700 млн евро. В прошлом году у нас было 163 млн евро, поэтому уже очевидно этот год будет более успешным», — сказал Пивоварский на пресс-конференции, посвященной итогам четырехдневного визита в Беларусь делегации совета директоров ЕБРР.

В целом, продолжил он, нынешний год может стать самым успешным по объему инвестиций ЕБРР с учетом планируемого подписания до конца года еще нескольких сделок, в том числе, по проекту с «Минскводоканалом», где объем вложений составит еще порядка 100 млн долларов, а также сделок в частном секторе с общим объемом инвестиций порядка 50 млн долларов.

Как отметил представитель Совета директоров ЕБРР Энтони Барцокас, Европейский банк все больше инвестирует в экономику Беларуси. «Но важен не только чистый объем наших вложений, но также количество и охват тех проектов, в которые мы инвестируем в Беларуси», — сказал он.

«Мы подчеркиваем готовность Европейского банка реагировать на возникающие потребности Беларуси, но здесь важнейшим условием является создание со стороны правительства рыночных условий для осуществления реформ. Тогда ЕБРР готов реагировать на запросы более активно и инвестировать в большем объеме. Этот подход не уникальный для Беларуси, он действует во всех странах нашего присутствия», — отметил Энтони Барцокас.

Делегация совета директоров ЕБРР находится в Беларуси с 11 сентября. Это первый подобный визит после принятия новой страновой стратегии банка по Беларуси в 2016 году.

В документе отмечается, что в связи с изменениями в региональной геополитической обстановке Беларусь стала демонстрировать большую открытость на международном уровне и большую готовность к обсуждению политической ситуации внутри страны, в том числе вопросов, связанных с соблюдением прав человека.

Эти позитивные изменения, а также реакция на них международного сообщества «создали новый политический контекст для деятельности ЕБРР» в Беларуси и «открыли возможности для более активного взаимодействия с белорусскими властями».

В связи с этим ЕБРР выразил готовность поддерживать инициативы правительства по проведению конкретных реформ инвестициями и технической помощью для развития частного сектора, содействия приватизации, повышения устойчивости общественной инфраструктуры на основе коммерческих решений.