На проспекте Независимости от удара с легковушкой мотоцикл откинуло под бусик

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В Минске на проспекте Независимости между станциями метро «Парк Челюскинцев» и «Московская» произошло ДТП с участием трех транспортных средств.

Водитель «Фольксвагена» ехал во второй полосе по проспекту Независимости, не убедился в безопасности перестроения и совершил столкновение с мотоциклом, который двигался в третьей полосе.

От удара мотоцикл опрокинулся и по инерции продолжил движение на боку с третьей полосы в четвертую. По четвертой полосе ехал бусик «Форд», который наехал на мотоциклиста.

У последнего предварительно диагностирован перелом костей стопы, сообщает УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

 

Фото УГАИ ГУВД Мингорисполкома

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Тэги: ДТП мотоциклист Город: Минск

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