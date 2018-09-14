Прачка, грузчик, газонокосильщик: немецкий тренер придумал «колесо наказаний» для футболистов

Нестандартно решил подойти к наказанию нарушителей дисциплины наставник «РБ Лейпциг» Ральф Рангник.

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Как сообщает Bild , главком, кроме традиционной системы штрафов, решил ввести в главной команде клуба «колесо наказаний». Суть идеи заключается в том, что проштрафившийся футболист сам выбирает себе наказание, запуская колесо.

Среди новых видов «экзекуций» значатся работа в клубном магазине, продажа еды в кафетерии, работа гидом по стадиону, покос травы на тренировочных площадках, покупка подарков для сотрудников клуба, тренировка в балетной пачке или в розовой футболке, работа барменом, работа грузчиком перед гостевыми матчами, выполнение обязанностей прачки, накачивание, мойка и вынос мячей на поле, а также работа ассистентом тренера в академии, пишет «Советский спорт» .

Впрочем, на колесе есть и своеобразный сектор «Приз» — если он выпадает, то футболист освобождается от наказания.

Напомним, немецкий футбольный клуб, базирующийся в Лейпциге, был образован в 2009 году. В сезоне 2012/13 занял первое место в четвертой по силе лиге Германии — Региональной лиге «Север». В сезоне 2013/2014 занял второе место в Третьей лиге. В сезоне 2015/2016 «РБ Лейпциг» занял второе место во Второй Бундеслиге и уже в следующем сезоне произвел настоящий фурор в высшем дивизионе немецкого футбола — второе место.