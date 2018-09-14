Левопатриотические силы Беларуси обратились к Лукашенко и Путину по вопросу присоединения ДНР и ЛНР к Союзному государству

/ Политика
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Левопатриотические силы Беларуси призвали Александра Лукашенко и Владимира Путина принять в состав Союзного государства самопровозглашенные ДНР и ЛНР. Соответствующее обращение подготовил координационный совет левопатриотических сил Беларуси «Единство», сообщает БелаПАН со ссылкой на сайт «Материк».

Данное обращение поддержали участники вечера памяти Александра Захарченко (погибший 31 августа глава ДНР. БелаПАН.), который прошел в Минске. При этом не уточняется, где проходила встреча и сколько человек приняли в ней участие. Среди участников встречи были представитель Института стран СНГ (российский аналитический центр, связанный с российскими властями. — БелаПАН.) Николай Сергеев, председатель республиканского совета «Движения за демократию, социальный прогресс и справедливость» Валерий Драко, секретарь координационный совет левопатриотических сил Беларуси «Единство» Генрих Симановский.

Глав Беларуси и России призывают, «основываясь на нормах международного права», обеспечить признание ДНР И ЛНР, а также инициировать процесс присоединения самопровозглашенных республик к Союзному государству.

«Этот процесс должен стать катализатором дальнейшей интеграции бывших советских республик, что будет способствовать их экономическому развитию и мирному сосуществованию, — говорится в обращении. — Исторический опыт неоднократно подтверждал: процветание наших народов, прежде всего братских восточнославянских, — в их единстве».

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Тэги: Союзное государство ЛНР ДНР Персона: Александр Лукашенко Владимир Путин

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  • Nik
    Хохлы ! Есть ли хоть один новостной сайт в интернете, который вы не засрали своими комментами ?
  • Пока у нас луя,ни будет у нас... .
  • Пока у нас луя,ни будет у нас... .
  • С
  • С
  • А какое, собственно говоря, отношение имеют левопатриотические силы Беларуси к территории независимого государства Украины?!
  • А какое, собственно говоря, отношение имеют левопатриотические силы Беларуси к территории независимого государства Украины?!
  • А какое, собственно говоря, отношение имеют левопатриотические силы Беларуси к территории независимого государства Украины?!
  • А какое, собственно говоря, отношение имеют левопатриотические силы Беларуси к территории независимого государства Украины?!
  • А какое, собственно говоря, отношение имеют левопатриотические силы Беларуси к территории независимого государства Украины?!
  • А какое, собственно говоря, отношение имеют левопатриотические силы Беларуси к территории независимого государства Украины?!
  • Украины? России!
  • Исторический опыт подтверждает, что в союзе с Россией никакого процветания для Беларуси не будет.
  • Исторический опыт подтверждает, что в союзе с Россией никакого процветания для Беларуси не будет.
  • Исторический опыт подтверждает, что в союзе с Россией никакого процветания для Беларуси не будет.
  • Исторический опыт подтверждает, что в союзе с Россией никакого процветания для Беларуси не будет.
  • Исторический опыт подтверждает, что в союзе с Россией никакого процветания для Беларуси не будет.
  • Исторический опыт подтверждает, что в союзе с Россией никакого процветания для Беларуси не будет.
  • Встает вопрос эти силы патриоты по отношению к кому? Явно что не к Беларуси.
  • Встает вопрос эти силы патриоты по отношению к кому? Явно что не к Беларуси.
  • Встает вопрос эти силы патриоты по отношению к кому? Явно что не к Беларуси.
  • Встает вопрос эти силы патриоты по отношению к кому? Явно что не к Беларуси.
  • Встает вопрос эти силы патриоты по отношению к кому? Явно что не к Беларуси.
  • Встает вопрос эти силы патриоты по отношению к кому? Явно что не к Беларуси.
  • Да- интересно
  • Пусть эти инициаторы вместе с теми, кто опубликовал эту статью, отчаливают в террористическое государство рф, а ещё лучше в метастазы рф - днр/лнр!
  • Украины? России!
  • Лукашенко на покой!Угробил своих, теперь чужих изведет!
  • Лукашенко на покой!Угробил своих, теперь чужих изведет!
  • Лево"патриотическіе" сілы Беларусі – гэта маскалькія акупанты, агенты фсб-кгб і наўпрост стукачы. Усе разам – ворагі Беларусі. Выконваюць заданьне па падрыхтоўцы агульнай сьвядомасьці да легалізацыі маскальскай акупацыі і юрыдычнага зацьвярджэньня акупаваных частак Украіны у выглядзе насамрэч безпраўных квазідзяржаў з далучэньнем да рф-імперыі вобласцямі. Г.зн. левыя псеўдапптрыеты зьяўляюцца халуямі і працуюць наўпрост на фсб масквы. <удалено модератором>
  • Лево"патриотическіе" сілы Беларусі – гэта маскалькія акупанты, агенты фсб-кгб і наўпрост стукачы. Усе разам – ворагі Беларусі. Выконваюць заданьне па падрыхтоўцы агульнай сьвядомасьці да легалізацыі маскальскай акупацыі і юрыдычнага зацьвярджэньня акупаваных частак Украіны у выглядзе насамрэч безпраўных квазідзяржаў з далучэньнем да рф-імперыі вобласцямі. Г.зн. левыя псеўдапптрыеты зьяўляюцца халуямі і працуюць наўпрост на фсб масквы. Рф – гэта штучнае насамрэч нелегальнае імперскае ўтварэньне, якое трэба знішчыць і даць волю народам утварыць свае Сувярэнныя Вольныя Дзяржавы.