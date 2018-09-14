«Нет секса, нет соло». Танцоры обвинили режиссера Яна Фабра в сексуальных домогательствах

20 сотрудников и стажеров театральной компании Troubleyn опубликовали открытое письмо, в котором обвинили основателя труппы, бельгийского режиссера, хореографа и художника Яна Фабра в сексуальных домогательствах, сексизме и мизогинии.

Ян Фабр по центру. Фото из свободного архива Википедии

Письмо подписали бывшие исполнители и практиканты, которые работали на Фабра в разные годы, начиная с 1998-го по 2018 год. Они утверждают, что за последние два года из-за домогательств из труппы уволились шесть человек. После увольнения многим из них понадобилась психологическая помощь.

Один из авторов письма рассказал, что еще 15 лет назад в компании действовало негласное правило «Нет секса, нет соло». Восемь бывших сотрудников заявили, что получали от Фабра приглашения поучаствовать в полусекретных фотопроектах в его доме, где хореограф их домогался. После этого Фабр допускал их к сольным партиям. Те, кто отвергал приставания режиссера, подвергались преследованиям, агрессии и манипуляциям.

Бывшие сотрудники говорят, что Ян Фабр унижал их и придумывал обидные прозвища, в том числе расистские и порочащие. Он довел одну из артисток до слез после того, как назвал ее «толстой» и предположил, что та беременна. Другой артистке он сказал: «Ты прекрасна, но тебе не хватает ума, как курице без головы».

Министр культуры Фландрии Свен Гац заявил , что обеспокоен содержанием письма. Его администрация проводит предварительное расследование. Собственную проверку также организовала прокуратура Антверпена.