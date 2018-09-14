«Нет секса, нет соло». Танцоры обвинили режиссера Яна Фабра в сексуальных домогательствах

/ Мир
Просмотров: 440 Комментариев: 0

20 сотрудников и стажеров театральной компании Troubleyn опубликовали открытое письмо, в котором обвинили основателя труппы, бельгийского режиссера, хореографа и художника Яна Фабра в сексуальных домогательствах, сексизме и мизогинии.

Ян Фабр по центру. Фото из свободного архива Википедии

Письмо подписали бывшие исполнители и практиканты, которые работали на Фабра в разные годы, начиная с 1998-го по 2018 год. Они утверждают, что за последние два года из-за домогательств из труппы уволились шесть человек. После увольнения многим из них понадобилась психологическая помощь.

Один из авторов письма рассказал, что еще 15 лет назад в компании действовало негласное правило «Нет секса, нет соло». Восемь бывших сотрудников заявили, что получали от Фабра приглашения поучаствовать в полусекретных фотопроектах в его доме, где хореограф их домогался. После этого Фабр допускал их к сольным партиям. Те, кто отвергал приставания режиссера, подвергались преследованиям, агрессии и манипуляциям.

Бывшие сотрудники говорят, что Ян Фабр унижал их и придумывал обидные прозвища, в том числе расистские и порочащие. Он довел одну из артисток до слез после того, как назвал ее «толстой» и предположил, что та беременна. Другой артистке он сказал: «Ты прекрасна, но тебе не хватает ума, как курице без головы».

Министр культуры Фландрии Свен Гац заявил, что обеспокоен содержанием письма. Его администрация проводит предварительное расследование. Собственную проверку также организовала прокуратура Антверпена.

Ян Фабр в прошлом говорил в интервью VRT, что за все годы, что он руководит компанией Troubleyn, у него не возникало проблем, связанных с сексуальными домогательствами, пишет Meduza.

Оставьте комментарий (0)
Оценка: 
Средняя: 5 ( голосов: 1 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: Бельгия сексуальные домогательства Персона: Ян Фабр Свен Гац Город: Антверпен

Другие материалы на эту тему:

В Германии 25% женщин подвергается на работе сексдомогательствам

В Германии 25% женщин подвергается на работе сексдомогательствам

Елка, музыка, глинтвейн. Бельгия готовится к Рождеству

Елка, музыка, глинтвейн. Бельгия готовится к Рождеству

Дмитрий Растаев. В РИФМЕ ВРЕМЕНИ. #MeToo через плиту

Дмитрий Растаев. В РИФМЕ ВРЕМЕНИ. #MeToo через плиту

Немецкие министры выступили против перезапуска ядерных реакторов в Бельгии

Немецкие министры выступили против перезапуска ядерных реакторов в Бельгии

Обсудим?

Правила форума Форум Все комментарии в ленте