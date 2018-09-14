«Нет секса, нет соло». Танцоры обвинили режиссера Яна Фабра в сексуальных домогательствах
20 сотрудников и стажеров театральной компании Troubleyn
Письмо подписали бывшие исполнители и практиканты, которые работали на Фабра в разные годы, начиная с 1998-го по 2018 год. Они утверждают, что за последние два года из-за домогательств из труппы уволились шесть человек. После увольнения многим из них понадобилась психологическая помощь.
Один из авторов письма рассказал, что еще 15 лет назад в компании действовало негласное правило «Нет секса, нет соло». Восемь бывших сотрудников заявили, что получали от Фабра приглашения поучаствовать в полусекретных фотопроектах в его доме, где хореограф их домогался. После этого Фабр допускал их к сольным партиям. Те, кто отвергал приставания режиссера, подвергались преследованиям, агрессии и манипуляциям.
Бывшие сотрудники говорят, что Ян Фабр унижал их и придумывал обидные прозвища, в том числе расистские и порочащие. Он довел одну из артисток до слез после того, как назвал ее «толстой» и предположил, что та беременна. Другой артистке он сказал: «Ты прекрасна, но тебе не хватает ума, как курице без головы».
Министр культуры Фландрии Свен Гац
Ян Фабр в прошлом говорил в интервью VRT, что за все годы, что он руководит компанией Troubleyn, у него не возникало проблем, связанных с сексуальными домогательствами, пишет
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