Завершено расследование жестокого убийства минчанина в Дзержинском районе

Завершено расследование уголовного дела в отношении 60-летнего жителя Дзержинского района. Он обвиняется в убийстве с особой жестокостью (п. 6 ч. 2 ст. 139 Уголовного кодекса).

Фото Следственного комитета

3 марта жительница деревни Павелково Дзержинского района сообщила в милицию о том, что в доме соседа она обнаружила тело мужчины.

Потерпевшим оказался 39-летний житель Минска. На теле погибшего были обнаружены рубленые раны, повреждения.

По подозрению в совершении убийства был задержан хозяин дома, местный житель.

Как оказалось, потерпевший проживал у фигуранта, скрываясь от участкового инспектора милиции из-за проводимой в отношении него проверки по неуплате алиментов.

Согласно показаниям обвиняемого, после совместного распития спиртных напитков гость оскорбил его. Хозяин стал выгонять минчанина из дома. Началась ссора, в которой обвиняемый нанес множество ударов топором в область головы потерпевшего.

Заключением стационарной комплексной судебной психолого-психиатрической экспертизы подследственный отдавал отчет своим действиям, мог ими руководить.

Мера пресечения в виде заключения под стражу, примененная в отношении обвиняемого с начала следствия, не изменялась.