Перед выходными упали все основные иностранные валюты

14 сентября на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи белорусский рубль укрепился к доллару, евро и российскому рублю.

По итогам торгов курс евро снизился на 0,0013 пункта (0,05%) и составил 2,4996 белорусского рубля.

Курс доллара уменьшился на 0,0141 пункта (0,65%) до 2,1387 белорусского рубля.

Курс российского рубля снизился на 0,0081 пункта (0,26%) и составил 3,1290 белорусского рубля за 100 российских.

В курсообразовании Нацбанк использует механизм привязки курса рубля к корзине валют, в которой удельный вес российского рубля составляет 50%, доллара и евро — 30 и 20%.

Белорусский рубль реагирует на динамику курса российского рубля, которая во многом зависит от цен на нефть. Стоимость барреля нефти Brent превысила 78 долларов после резкого падения накануне вечером.

В России средневзвешенный курс доллара к рублю расчетами «завтра» на единой торговой сессии ММВБ, по которому устанавливается официальный курс Центробанка, на 11.30 14 сентября составил 68,2826 рубля.