Нацбанк: В августе отмечались более высокие годовые темпы роста цен

В августе 2018 года в Беларуси отмечались более высокие годовые темпы роста основных ценовых индикаторов по сравнению с предыдущим месяцем. Их увеличение во многом обусловлено эффектом низкой базы прошлого года, говорится в аналитическом обзоре Национального банка.

Инфляция в стране в августе составила 0,1%, с начала года — 2,9%. При этом годовая базовая инфляция в августе составила 3,3% (3% месяцем ранее). В Нацбанке обращают внимание, что прирост данного показателя за месяц не превысил среднемесячного темпа базовой инфляции в текущем году, пишет БелаПАН .

Аналитики главного банка страны также указывают, что отмечавшийся в июне-июле 2018 года ускоренный рост цен на мясо птицы сменился стабилизацией их динамики. Вместе с тем наблюдается временное ускорение роста цен на товары-заменители (свинину).

Административно регулируемые цены и тарифы в годовом выражении увеличились на 9,7% (9,1% месяцем ранее). Этому способствовало повышение цен в первую очередь на топливо, а также на крепкие алкогольные напитки и табачные изделия, отмечают в Нацбанке.

Цены на плодоовощную продукцию в годовом выражении выросли на 3% после снижения на 7,3% в июле. «В целом складывающаяся динамика цен на сезонные овощи и фрукты соответствует характерной для этого периода года траектории. Вместе с тем вследствие значимого увеличения цен по отдельным позициям (капуста белокочанная, бананы, цитрусовые), цены на плодоовощную продукцию в августе 2018 года снизились в меньшей степени, чем годом ранее», — констатируют аналитики.

По планам правительства, инфляция в Беларуси по итогам 2018 года не должна превысить 6%, Нацбанк ожидает ее ниже прогнозного показателя.

Согласно августовской оценке инфляционных ожиданий населения, потребительские цены в ближайший год могут вырасти на 11,7%. По сравнению с маем уровень ожидаемой инфляции вырос на 0,3 процентного пункта, сообщил ранее Национальный банк. Инфляционные ожидания измеряются на основании опроса населения. В ходе социологического исследования, проведенного в августе, 56,3% (в мае — 64,4%) опрошенных заявили, что цены будут расти так же интенсивно, как и ранее.