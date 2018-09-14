Торги об аренде кинотеатра «Победа» не состоялись

В пятницу, 14 сентября, в Минске аукцион на право заключения договора аренды столичного кинотеатра «Победа» не состоялся.

Как сообщили в Минском городском центре недвижимости, вечером в четверг поступило письмо от КУП «Мінская спадчына» (именно оно выставило объект на торги), в котором, ссылаясь на предписание Генпрокуратуры, была высказана просьба снять лот с торгов, пишет «МН» .

Условиями аукциона было оговорено, что после ремонта и модернизации в здании «Победы» разместится объект общественного питания и торговли с кинозалом и иными культурно-развлекательными функциями.