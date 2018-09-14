В линейке «Фольксваген» больше не будет легендарного «жука»

Компания Volkswagen of America сообщила о прекращении производства модели легендарной модели Beetle («жук»).

Фото pxhere.com

Объявлено, что производство будет прекращено в следующем году — Final Edition SE и Final Edition SEL станут последними «жуками».

Отмечается, что компания собирается сделать уклон на производство автомобилей, ориентированных на семью, а классический «жук» в эту стратегию не вписывается.

Как ожидается, прощание с «настоящей иконой автомобильного мира» решено торжественно отпраздновать.