В линейке «Фольксваген» больше не будет легендарного «жука»
Компания Volkswagen of America сообщила о прекращении производства модели легендарной модели Beetle («жук»).
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Объявлено, что производство будет прекращено в следующем году — Final Edition SE и Final Edition SEL станут последними «жуками».
Отмечается, что компания собирается сделать уклон на производство автомобилей, ориентированных на семью, а классический «жук» в эту стратегию не вписывается.
Как ожидается, прощание с «настоящей иконой автомобильного мира» решено торжественно отпраздновать.
Сообщается, что на заводе в Мексике буду выпущены заключительные две модели, каждая из которых будет доступна в двух вариантах — с кузовами кабриолет и купе. Цена на Final Edition SE будет начинаться с 23045 долларов, на Final Edition SEL — от 25995 долларов, пишет
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