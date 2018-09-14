В Минске задержан похититель распылителей из фонтана у Большого театра

В Центральное РУВД Минска обратилось руководство одного из предприятий с просьбой установить лицо, которое с 9 по 11 сентября совершило хищение пяти распылителей общей стоимостью более 1250 рублей из фонтана, расположенного возле Большого театра.

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В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что хищение распылителей совершил ранее неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности 46-летний минчанин.

Сотрудниками милиции также было установлено, что украденные распылители мужчина сдал в пункт заготовки вторсырья.

Также был установлен факт причастности данного гражданина к краже еще трех распылителей общей стоимостью более 1000 рублей из этого же фонтана.

По данным фактам ведется предварительное расследование по части 2 статьи 205 («Кража») УК.