В Борисове нашелся пропавший 11-летний мальчик

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История с пропавшим в Борисове 11-летним мальчиком Станиславом Зарубицким завершилась счастливо — ребенок найден.

В четверг, 13 сентября, Поисково-спасательный отряд «Ангел» сообщил, что примерно в 17:00 мальчик вышел из школы № 9 (ул. III Интернационала, 143) и должен был направиться в Старо-Борисовскую детскую школу искусств (Борисовский р-н, агрогородок Старо-Борисов), но там так и не появился.

Сегодня «Ангел» сообщил, что ребенок нашелся. Какие-либо подробности пока не сообщаются: «Пока мы не знаем, где был мальчишка, но знаем, что все с ним хорошо».

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Тэги: пропал человек дети Город: Борисов

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