Анастасии Прокопенко вручили бронзу Олимпиады в Пекине

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Ставшая недавно чемпионкой мира по современному пятиборью Анастасия Прокопенко стала полноправным бронзовым призером Олимпиады-2008, которая прошла в Пекине.

Как сообщили в пресс-службе Белорусской федерации пятиборья, по итогам перепроверки допинг-проб ОИ-2008 и ОИ-2012 в анализах украинки Виктории Терещук, ставшей в столице Китая третьей, обнаружен запрещенный анаболический стероид туринабол.

Международный олимпийский комитет принял решение ее бронзовую медаль передать Анастасии Прокопенко, которая в финишном протоколе тогда оказалась на четвертом месте.

Вручение награды прошло в рамках мероприятий ЧМ-2018 по современному пятиборью в Мехико, где белоруска завоевала две золотые награды.

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Тэги: Олимпиада-2008 Персона: Анастасия Прокопенко Виктория Терещук Город: Мехико

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