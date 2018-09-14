Анастасии Прокопенко вручили бронзу Олимпиады в Пекине

Ставшая недавно чемпионкой мира по современному пятиборью Анастасия Прокопенко стала полноправным бронзовым призером Олимпиады-2008, которая прошла в Пекине.

Как сообщили в пресс-службе Белорусской федерации пятиборья, по итогам перепроверки допинг-проб ОИ-2008 и ОИ-2012 в анализах украинки Виктории Терещук, ставшей в столице Китая третьей, обнаружен запрещенный анаболический стероид туринабол.

Международный олимпийский комитет принял решение ее бронзовую медаль передать Анастасии Прокопенко, которая в финишном протоколе тогда оказалась на четвертом месте.

Вручение награды прошло в рамках мероприятий ЧМ-2018 по современному пятиборью в Мехико, где белоруска завоевала две золотые награды.