Лукашенко посетил загородную резиденцию президента Узбекистана

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14 сентября белорусский официальный лидер Александр Лукашенко в рамках официального визита посетил загородную резиденцию президента Узбекистана.

Резиденция «Кайнарсар» находится в 90 километрах от Ташкента на берегу Чарвакского водохранилища в предгорье западного Тянь-Шаня, сообщает «Беларусь 1».

Местные журналисты говорят, что ранее Шавкат Мирзиеёв не приглашал в «Кайнарсай» своих зарубежных коллег, и Лукашенко стал первым главой иностранного государства, посетившим эту резиденцию.

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Тэги: Беларусь-Узбекистан Персона: Александр Лукашенко Шавкат Мирзиёев

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