Лукашенко посетил загородную резиденцию президента Узбекистана

14 сентября белорусский официальный лидер Александр Лукашенко в рамках официального визита посетил загородную резиденцию президента Узбекистана.

Резиденция «Кайнарсар» находится в 90 километрах от Ташкента на берегу Чарвакского водохранилища в предгорье западного Тянь-Шаня, сообщает «Беларусь 1» .

Местные журналисты говорят, что ранее Шавкат Мирзиеёв не приглашал в «Кайнарсай» своих зарубежных коллег, и Лукашенко стал первым главой иностранного государства, посетившим эту резиденцию.