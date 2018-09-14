Румас встретится с Медведевым

/ Экономика
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По инициативе белорусской стороны 14 сентября состоялся телефонный разговор премьер-министра Беларуси Сергея Румаса с председателем правительства России Дмитрием Медведевым.

Коллаж Naviny.by

Как сообщает пресс-служба белорусского правительства, обсуждены актуальные вопросы двустороннего сотрудничества. «Основное внимание было уделено повестке дня предстоящей встречи, которая запланирована на следующей неделе. Стороны выразили готовность к конструктивному диалогу», — говорится в сообщении.

Румас также поздравил Медведева с днем рождения. Белорусский премьер пожелал российскому коллеге «крепкого здоровья, счастья, благополучия и новых созидательных успехов».

Напомним, 30 августа Александр Лукашенко и Владимир Путин во время телефонного разговора предварительно договорились о встрече 21 сентября в расширенном составе с участием членов правительств. Планируется, что в предстоящих переговорах примут участие премьер-министры двух стран, вице-премьеры, отвечающие за нефтегазовый комплекс и сельское хозяйство, министры финансов.

В ходе предыдущего телефонного разговора с Медведевым, 3 сентября, Румас сообщил: «У нас очень широкая повестка дня тех вопросов, которые бы мы хотели обсудить и, главное, поставить точку, а не многоточие в этих вопросах».

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Тэги: Беларусь-Россия Персона: Сергей Румас Дмитрий Медведев

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