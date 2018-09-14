Могилевский областной драмтеатр открывает новый сезон постановкой по Василю Быкову

Новый спектакль «Желтый песочек» по одноименному рассказу Василя Быкова откроет 14-16 сентября 131-й сезон Могилевского областного драмтеатра.

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«Желтый песочек» поставила студентка Российского государственного института сценических искусств (Санкт-Петербург) Камиля Хусаинова. Она отметила, что сделала постановку на тему репрессий, поскольку ей «близка тема внутренней свободы человека, его выбора».

«Это мог бы быть и другой автор, просто так совпало, что Быков мне знаком со школьной скамьи. Я стала просматривать его произведения, попалось это, которое показалось сценичным», — сказала она.

В конце спектакля показана гибель одного из героев — чекиста Костикова, который привез приговоренных на расстрел к выкопанному карьеру и участвовал в приведении приговора в исполнение. В рассказе же Быкова Костиков остается жив.