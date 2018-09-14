17-летний парень хотел взорвать бомбу в гей-баре Франкфурта

Правоохранители Франкфурта арестовали 17-летнего парня, которого подозревают в подготовке террористического акта.

Фото носит иллюстративный харахтер

Как отмечается, гражданин ФРГ турецкого происхождения планировал, по данным следствия, «тяжелое насилие, наносящее ущерб государству». Проще говоря, теракт по исламистским мотивам. Согласно информации BILD , он хотел взорвать гей-бар или мечеть во Франкфурте с помощью химической бомбы.

Для осуществления своего замысла подсудимый раздобыл руководство по созданию взрывного устройства и попытался приобрести химикаты в интернете с доставкой почтой. Таким образом, 17-летний парень хотел произвести взрывчатый оксид триацетотрипера.

Во время обыска после ареста было обнаружено небольшое количество химических веществ. На допросе Юсуф Е. сознался и был взят под стражу.