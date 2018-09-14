Лукашенко назвал политический строй в Узбекистане «диктатурой в хорошем смысле»

Президент Беларуси Александр Лукашенко, выступая перед журналистами в Ташкенте, определил политический строй в своей стране и в Узбекистане как «диктатуру в хорошем смысле».

Фото пресс-службы президента Беларуси

«Результат — это слово сейчас в ходу в Беларуси. За его отсутствие половина правительства лишилась своих должностей. У нас же диктатура — и в Узбекистане, и в Беларуси в хорошем смысле слова. Никто никого ни за что не сажает, к стенке не ставит. Но если ты заслужил, ты свое получишь. Все честно, по-народному и открыто. Поэтому они знают, что нужен результат», — заявил Лукашенко 13 сентября, комментируя результаты переговоров с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым, сообщает Gazeta.Uz .

Шавкат Миризиёев был избран президентом Узбекистана 14 декабря 2016 года, с 8 сентября того же года исполнял обязанности главы государства после смерти Ислама Каримова, руководившегося страной 27 лет, еще со времен Узбекской ССР.