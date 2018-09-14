Милиция разыскивает эксгибициониста — мужчина показывал гениталии в общественных местах

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Столичные правоохранители разыскивают мужчину, которого подозревают в хулиганстве.

Как сообщили в ГУВД, мужчина, фото которого опубликовано на сайте столичной милиции, демонстрировал свои гениталии в общественных местах Минска.

Сообщается, что на вид ему 25-28 лет, рост 175-180 см, худощавого телосложения.

Одет был в черную матерчатую куртку, черную майку, синие джинсы, темную обувь спортивного покроя.

Если вам что-либо известно о человеке, которого разыскивают, милиция просит позвонить по указанным телефонам:

  • (029) 669-49-32;
  • (044) 516-63-07;
  • (029) 614-52-32;
  • 102.

В Слониме 18 мая жертвой эксгибициониста стала несовершеннолетняя девочка. Пострадавшая сообщила о происшествии в милицию. По приметам правоохранителям удалось оперативно задержать нарушителя.

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Тэги: 'эксгибиционист Город: Минск

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