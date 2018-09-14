H&M открывает второй магазин в Киеве

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Шведский международный ритейлер объявил об открытии нового магазина в Киеве площадью 2,5 тыс. кв. м. Он откроется 18 октября в ТРЦ SkyMall.

В магазине будут представлены линии женской, мужской, подростковой и детской одежды, а также аксессуаров. Кроме того, в магазине будут представлены H&M+ и Sport для женщин, передает NV.ua.

Первый магазин H&M в Украине открылся в киевском ТРЦ Lavina Mall 18 августа.

Hennes & Mauritz AB основана в Швеции в 1947 году. Это одна из крупнейших торговых компаний в мире. По данным ритейлера, сейчас он управляет сетью из 47 онлайн-платформ и более 4,7 тыс. магазинов на 69 международных рынках, включая франчайзинговые. В Беларуси магазинов сети пока нет.

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Тэги: H&M торговая сеть шопинг Город: Киев

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