Мозырского живодера задержали в Подмосковье

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В городе Реутов Московской области задержали парня и девушку, которых подозревают в рассылке фото и видео с мучениями котов.

Задержанные — гражданин Беларуси и местная жительница, сообщает региональный телеканал «360». Девушку задержали на работе в секс-шопе, а ее белорусского знакомого — у нее дома.

Мозырский райотдел Следственного комитета начал расследование уголовного дела о жестоком обращении с животными и объявил живодера в розыск. У следствия были сведения, указывающие на причастность к совершению данного преступления неработающего жителя Мозыря, 1990 года рождения.

Мозырская защитница животных обратилась в милицию, имея на руках видеодоказательства против него. Среди них — многочисленные видео, на которых котят поджигают, тушат о них окурки, заливают кипятком, расчленяют.

Живодеру грозит наказание общественными работами, или штрафом, или исправительными работами на срок до года, или арестом.

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Тэги: живодер Беларусь-Россия Город: Реутов

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