Джамшут из «Наша Russia» стал бомжом

Актер театра и кино Валерий Магдьяш, ставший широко известным по роли Джамшута в ситкоме «Наша Russia», признался, что у него нет ни дома, ни денег.

Он рассказал в эфире российского ТВ, что «золотые времена» ушли, когда за один съемочный день в ситкоме получал 1 тыс. долларов.

«Однажды решил собрать все сбережения, продать квартиру. Собрал все в баул, пошел в банк, чтобы положить все в ячейку, а потом купить себе двухкомнатную квартиру побольше», — поведал артист.