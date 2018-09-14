Лукашенко поздравил премьер-министра России с днем рождения

Поздравление председателю правительства РФ Дмитрию Медведеву опубликовала пресс-служба белорусского президента.

Фото: president.gov.by

«Ваши несомненный организаторский талант, огромный опыт государственного управления и стратегическое мышление способствуют эффективному решению актуальных вопросов развития Российской Федерации и повышению ее авторитета в мировом сообществе. Убежден, что Вы будете и далее последовательно содействовать укреплению и расширению многоплановых белорусско-российских связей, активизации интеграционного взаимодействия между нашими странами», — написал Александр Лукашенко Дмитрию Медведеву.

Глава Беларуси также пожелал ему осуществить намеченные планы и начинания, крепкого здоровья, счастья и благополучия.