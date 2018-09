#Futsal | Golazo de Jenny para Portugal en las eliminatorias para la Eurocopa Femenina de Futsal frente a Rep. Checa.

---

Amazing goal by Jenny of Portugal in the Women's Futsal Euro qualification against Czech Republic.

---

