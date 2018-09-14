Бывший директор ОАО «Кричевгрузавто» обвинен в выманивании кредитов

В суд Кричевского района поступило дело бывшего директора ОАО «Кричевгрузавто» Владимира Ильенкова, который обвиняется в выманивании кредитов в особо крупном размере (ч. 2 ст. 237 УК).

Как сообщили БелаПАН в суде, дело поступило, но пока еще не рассматривается. Сумму ущерба, вменяемого Ильенкову, назвать затруднились. Обвиняемый находится не под стражей.

Отметим, что Ильенков помимо руководства автопредприятием был депутатом Кричевского райсовета предыдущего 27-го созыва. В настоящее время работает главным инженером предприятия «Малятичи-агро».

На вопрос БелаПАН по телефону к Ильенкову, считает ли он обоснованными выдвинутые в отношение него обвинения, ответом стали короткие гудки.

В июле 2017 года экономический суд Могилевской области признал ОАО «Кричевгрузавто» банкротом и начал процедуру санации.

Среди причин неплатежеспособности были названы наличие просроченной кредиторской задолженности, снижение объемов услуг по грузоперевозкам, низкая производственная, исполнительская дисциплина, нехватка оборотных средств. Срок санации предприятия установлен до 31 декабря 2018 года.

В сентябре 2016 года «Кричевгрузавто» готовилось перейти на одночасовую рабочую неделю из-за отсутствия заказов.