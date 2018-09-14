РПЦ сделала шаг к разрыву отношений с Константинопольским патриархатом

Русская православная церковь прекращает участие в структурах под главенством Константинопольского патриархата и прекращает поминать Вселенского патриарха Варфоломея во время богослужений.

Об этом заявил председатель отдела внешних церковных связей РПЦ митрополит Волоколамский Иларион, передает NV.uа со ссылкой на РИА «Новости».

«Евхаристическое общение между церквами не прерывается. Это решение пока что не лишает возможности клириков Константинопольского патриархата и Русской православной церкви совершать совместные богослужения», — пояснил пресс-секретарь главы РПЦ Кирилла Александр Волков.

Пресс-секретарь добавил, что прекращение поминовения означает, что Кирилл перестанет произносить имя патриарха Константинопольского Варфоломея во время литургии, то есть перестанет за него молиться на главном в церкви богослужении.

7 сентября Вселенский патриарх Варфоломей І назначил в Киев двух экзархов в рамках подготовки к предоставлению автокефалии Украинской Церкви. Личными представителями патриарха назначены архиепископ Даниил Памфилийский из США и епископ Иларион Эдмонтонский из Канады.

Епископ Константинопольской православной церкви, митрополит Галльский Эммануил заявил, что назначенные в Киев экзархи помогут проложить путь к автокефалии.

РПЦ выразила резкий протест в связи с назначением константинопольских экзархов, назвав это «вторжением на свою каноническую территорию» и пригрозила разрывом евхаристического общения. БПЦ стала на сторону Москвы.