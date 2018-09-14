Фотофакт. На Брестчине освятили дороги и транспорт ОВД

Сотрудники ГАИ отдела внутренних дел Барановичского райисполкома попросили служителя православной церкви провести освящение дорог, на которых чаще всего происходят ДТП.

Фото: gaibrest.by «Мы готовы принимать все возможные меры, чтобы снизить количество аварий на дорогах Барановичского района. Поэтому и обратились за помощью к церкви. Отец Александр из Храма Святых Жен-Мироносиц ответил согласием», — сказал Андрей Переход, начальник ОГАИ Барановичского РОВД, передали в областной Госавтоинспекции.

Священнослужитель освятил дороги Барановичи—Ляховичи, обход города Барановичи, Барановичи—Молчадь—Дятлово, а также трассу М1/Е30.

Также отец Александр освятил здания Барановичского РОВД, а также служебного транспорта сотрудников отдела внутренних дел.