Фотофакт. На Брестчине освятили дороги и транспорт ОВД

/ Общество
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Сотрудники ГАИ отдела внутренних дел Барановичского райисполкома попросили служителя православной церкви провести освящение дорог, на которых чаще всего происходят ДТП.

Фото: gaibrest.by
«Мы готовы принимать все возможные меры, чтобы снизить количество аварий на дорогах Барановичского района. Поэтому и обратились за помощью к церкви. Отец Александр из Храма Святых Жен-Мироносиц ответил согласием», — сказал Андрей Переход, начальник ОГАИ Барановичского РОВД, передали в областной Госавтоинспекции.

Священнослужитель освятил дороги Барановичи—Ляховичи, обход города Барановичи, Барановичи—Молчадь—Дятлово, а также трассу М1/Е30.

Также отец Александр освятил здания Барановичского РОВД, а также служебного транспорта сотрудников отдела внутренних дел.

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Тэги: ДТП БПЦ православная церковь освящение дороги Город: Барановичи

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