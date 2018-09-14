Фотофакт. На Брестчине освятили дороги и транспорт ОВД
Сотрудники ГАИ отдела внутренних дел Барановичского райисполкома попросили служителя православной церкви провести освящение дорог, на которых чаще всего происходят ДТП.
«Мы готовы принимать все возможные меры, чтобы снизить количество аварий на дорогах Барановичского района. Поэтому и обратились за помощью к церкви. Отец Александр из Храма Святых Жен-Мироносиц ответил согласием», — сказал Андрей Переход, начальник ОГАИ Барановичского РОВД,
Священнослужитель освятил дороги Барановичи—Ляховичи, обход города Барановичи, Барановичи—Молчадь—Дятлово, а также трассу М1/Е30.
Также отец Александр освятил здания Барановичского РОВД, а также служебного транспорта сотрудников отдела внутренних дел.
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