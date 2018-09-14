Беларусь сравняла счет в противостоянии с Россией в Кубке Дэвиса

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Илья Ивашко в двух сетах обыграл Даниила Медведева и сравнял счет в матче.

Вторая игра в рамках матча плей-офф I Евро-Африканской зоны Кубка Дэвиса завершилась победой белоруса — 7:6, 6:4, хотя в рейтинге АТП Ивашко заметно уступает Медведеву: 99-я позиция против 35-й.

Ранее россиянин Карен Хачанов (25 АТП) победил белоруса Егора Герасимова (263 АТП) — 7:6 (4), 6:3

В субботу, 15 сентября, пройдет парная игра. Максим Мирный и Андрей Василевский сыграют с Андреем Рублевым и Евгением Донским. В воскресенье пройдут матчи Хачанов — Ивашко и Медведев — Герасимов.

Победитель пары сохранит место в группе, проигравший в октябре встретится со Словакией во втором раунде плей-офф за право остаться в 1-й ЕАЗ.

Беларусь уже побеждала Россию в Кубке Дэвиса. В феврале 2004 года наша сборная дебютировала тем матчем в Мировой группе турнира (1/8 финала). В четвертьфинале белорусы победили аргентинцев — 5:0, а в полуфинале проиграли США — 1:4.

В женском аналоге турнира — Кубке Федерации — белоруски дошли до финала в ноябре 2017 года, уступив США — 2:3.



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Тэги: Кубок Дэвиса Персона: Илья Ивашко Даниил Медведев Карен Хачанов Егор Герасимов Максим Мирный Андрей Василевский Андрей Рублев Евгений Донской

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