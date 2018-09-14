В Гродно задержали четырех иностранцев без белорусских виз

У граждан Кот-д'Ивуара от 18 до 26 лет не было документов для законного нахождения в нашей стране.

Пограничники совместно с сотрудниками милиции задержали четырех иностранцев 13 сентября, сообщили в ГПК.

При себе у мужчин были электронные паспорта болельщиков FAN ID и национальные паспорта, но белорусской визы в последних не было.

Граждан Кот-д'Ивуара привлекли к административной ответственности. До 16 сентября они должны в добровольном порядке покинуть Беларусь.